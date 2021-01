Equipes trabalham para minimizar danos gerados pelo temporal em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre trabalha desde a noite dessa segunda-feira (11) nas ocorrências causadas pelo temporal que começou por volta das 23h. Os ventos atingiram a velocidade de 57km/h durante a madrugada, derrubando árvores. A queda de energia também deixa semáforos fora de operação.

Há três pontos com bloqueio total nesta manhã, nas ruas Casemiro de Abreu, Couto de Magalhães e na Dr. Barcelos, onde uma árvore caiu sobre o ponto de ônibus, derrubando a estrutura. No total, foram registradas 13 ocorrências envolvendo queda de árvores ou galhos. As equipes de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos auxiliam na remoção dos vegetais.

Até às 7h foram registrados 8 pontos com semáforos fora de operação ou em amarelo piscante. As equipes da EPTC atuaram durante toda a madrugada nos pontos com problemas.

A falta de energia elétrica afeta ainda o funcionamento de algumas Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) e o abastecimento para os bairros e localidades Agronomia, Belém Velho, Jardim Bento Gonçalves, Jardim São Jorge, Morro Santana, Parque Charruas, Protásio Alves, Vila das Laranjeiras, Vila dos Sargentos, Vila Nova, Vila Tijuca e Vila Topázio. O Dmae aguarda o retorno do fornecimento de luz para retomar esses sistemas.

A Defesa Civil Municipal não recebeu nenhum chamado de ocorrências envolvendo destelhamentos ou danos em residências. Também não há registro de feridos.

O Centro integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic), registrou 12,4 mm de chuva e não há acúmulo de água em vias.