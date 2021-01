Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de temporal com granizo

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu nesta manhã um alerta para a possibilidade de um forte temporal atingir a cidade nesta segunda-feira (11) em decorrência do calor. São esperadas pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo a partir da tarde desta segunda.

A partir de terça-feira (12), a chegada de uma frente fria deve fazer com que a tempestade perca intensidade.

A Defesa Civil orienta a população a evitar transitar na rua durante o período do alerta, abrigar-se em local seguro, afaste-se de postes, árvores e das placas de sinalização e publicitárias para evitar choque elétrico e não entrar em alagamentos. As equipes da prefeitura e dos órgãos que compõem a Comissão Permanente de Atuação em Emergências permanecerão com as equipes disponíveis para atender a qualquer emergência.

Os telefones da Defesa Civil (199) ou do Corpo de Bombeiros (193) e são os canais de comunicação para solicitar atendimento de emergência ou tirar dúvidas.