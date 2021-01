Decreto de Porto Alegre amplia protocolos para evitar contaminação em estabelecimentos

Ao mesmo tempo em que passa a adotar regras da bandeira laranja, que amplia o funcionamento de atividades econômicas incluindo eventos e cinemas , Porto Alegre baixou um decreto que aumenta o nível de exigência de protocolos sanitários, segundo a Secretaria Extraordinária de Combate do Novo Coronavírus.

Os procedimentos estão no decreto 20.891, editado na noite desse sábado (9). Segundo a secretaria, o documento traz novos procedimentos para a população e locais com fluxo de público e para os ambientes de trabalho. Os dispositivos seguem o Plano de Cogestão Regional, firmado pela Capital e mais cidades da Região Metropolitana.

Entre as previsões do decreto sanitário, estão horários, procedimentos ou setores exclusivos para atender pessoas com 60 anos ou mais e grupos de risco. A intenção é que estes segmentos fiquem o menor tempo possível nos locais, como lojas, bancos e outros pontos de maior fluxo.

As empresas terão de cooperar para disseminar informações sobre os cuidados com a higiene - como usar álcool em gel e lavar as mãos -, fazer distanciamento interpessoal mantendo dois metros de distância física, usar máscara e não fazer aglomerações.

Nos ambientes de trabalho, uma das determinações é não fazer, de forma presencial, confraternizações de aniversário ou outros tipos de eventos nos ambientes.

A rotina de trabalho também deverá observar menor interação e trocas de integrantes das equipes para evitar transmissões e riscos. Nas fábricas, a recomendação é de manter grupos fixos de trabalhadores. Também é orientado sobre realização de exames para detectar a Covid-19, com a testagem do RT-PCR e comunicação à Secretaria da Saúde e isolamento de casos de contato.

Outra conduta é reorganizar as posições das mesas e das estações de trabalho mantendo dois metros entre as pessoas. Se não for viável mudar o mobiliário, a empresa deve reforçar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e barreiras físicas de material liso, resistente, impermeável e que permita fácil higienização a cada troca de posto. Ventilação dos locais também deve ser observada.