Cinemas podem voltar a funcionar em Porto Alegre

Um dos segmentos que ganha sinal verde para voltar a funcionar em Porto Alegre é o de cinemas. A liberação, que já vale a partir deste domingo (10), segundo a prefeitura, segue a adoção de regras da bandeira laranja, que permite a abertura das salas de exibição.

O Jornal do Comércio apurou com o diretor regional da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), Ricardo Difini Leite, que as salas devem reabrir na quinta-feira (14).

Os cinemas ficaram fechados de fim de março à segunda quinzena de outubro, quando as salas retomaram a operação mesmo que com um público tímido. No começo de dezembro, decreto estadual determinou novamente o fechamento , que atingiu também teatros e outros segmentos de eventos, devido ao recrudescimento de caso de Covid-19.

Nos estabelecimentos que exibem filmes, será permitido o consumo de alimentos e bebidas e ocupação de até 40% da capacidade, mantendo distanciamento entre os frequentadores de 2 metros. Salas que não não permitem consumo de alimentos e bebidas têm limite de 50% de lotação, mantendo distanciamento de 1 metro entre as pessoas.

A Capital e mais cinco cidades da Região Metropolitana firmaram neste sábado (9) acordo para cogestão que permite para uma região em bandeira de maior risco seguir os dispositivos da cor imediatamente anterior com de risco menor.

Porto Alegre e as cidades da macrorregião 10 (Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha e Viamão) estão na bandeira vermelha e vão seguir a laranja. A previsão está em regramento estadual para o combate à pandemia.

Além de cinemas, teatros, auditórios, casas de espetáculos e de shows vão poder voltar a operar na Capital. Decreto com as regras da cogestão devem ser emitido neste sábado.

Como na semana em vigor do sistema de distanciamento controlado, definido pelo Comitê de Crise e de Dados, não há exigência de 14 dias de bandeira vermelha para adotar a laranja, a medida já pode ser implementada. A Secretaria Extraordinária de Combate ao Novo Coronavírus diz que a cogestão se ajusta às regras estaduais. Ou seja, se voltar a exigência de duas semanas para seguir a bandeira anterior, Porto Alegre terá de se adequar.