Rio Grande do Sul tem mais de 95% da população em alto risco no mapa preliminar

Dezenove das 21 regiões Covid foram classificadas em alto risco epidemiológico no mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (8) pelo governo do Estado. A configuração indica que 95,8% da população gaúcha está sob bandeira vermelha. Apenas duas regiões, Ijuí e Santa Rosa, ficaram na bandeira laranja.

O gabinete de crise destacou o número de leitos de UTI livres em relação aos ocupados por pacientes com Covid-19. Na avaliação preliminar da 36ª rodada, todas as 21 regiões receberam bandeira preta nesse critério. O avanço no contágio do coronavírus também preocupa. Os registros de hospitalizações por confirmados para Covid-19 registraram alta de 97%. O comitê acredita que o crescimento pode estar relacionado a um atraso dos registros das duas semanas anteriores causado pelos feriados de Natal e Ano-Novo, culminando em um salto de registros de hospitalizações na semana vigente.

Dentre as alterações em relação ao mapa anterior, Bagé retorna à bandeira vermelha, após permanecer em bandeira preta na semana passada. Santa Maria, Uruguaiana, Cruz Alta, Novo Hamburgo, Guaíba, Taquara e Erechim passaram da laranja para a vermelha. Já as regiões de Ijuí e Santa Rosa mudaram de vermelha para laranja.

O mapa definitivo será divulgado na segunda-feira (11), para entrar em vigor na terça (12). Os municípios têm até domingo para enviarem ao Estado pedidos de reconsideração.