Aulas da rede estadual de ensino do RS começam no dia 8 de março em modelo híbrido

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul divulgou o calendário letivo de 2021. Em função da pandemia, será mantido o modelo híbrido de ensino neste ano. As aulas da rede estadual começam no dia 8 de março com as atividades presenciais e remotas, por meio da plataforma Google Sala de Aula.

O retorno às aulas será feito de forma escalonada: no dia 8, voltam os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º), no dia 11 os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e, por último, no dia 15 de março, os alunos do Ensino Médio e Técnico.

Com o encerramento do ano letivo de 2020 em 31 de janeiro de 2021, as férias de diretores, professores e alunos da rede estadual de ensino será durante o mês de fevereiro.

O calendário prevê aulas aos sábados neste ano. As férias de inverno para professores e alunos estão marcadas para o período de 28 de julho e 3 de agosto.