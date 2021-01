Jardim do Dmae será reaberto ao público nesta sexta-feira em Porto Alegre

Fechado desde março do ano passado por conta da pandemia do coronavírus, o Jardim do Dmae será reaberto ao público nesta sexta-feira (8). O local, conhecido como ponto de lazer no bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre, vai seguir os protocolos de distanciamento e uso de máscara.

Com as novas regras, o acesso para books fotográficos e piquenique ainda não será permitido. A reabertura está marcada para as 12h e terá a presença do prefeito Sebastião Melo e do diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) Alexandre Garcia.

O jardim fica na Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento, na rua 24 de Outubro, 200.