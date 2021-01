RS ultrapassa marca de 9 mil óbitos por Covid-19

O Rio Grande do Sul ultrapassou uma triste marca nesta segunda-feira: com 64 novos óbitos notificados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), o Estado ultrapassou a marca de 9 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Agora, já são 9.018 gaúchos vítimas fatais da Covid-19.

O total de pessoas que perderam a vida para o vírus Sars-Cov-2 no Estado é maior do que a população de 324 dos 497 municípios gaúchos. O Estado é o sexto do Brasil com maior número de mortes relacionadas à pandemia.

O total de casos confirmados da doença no Rio Grande do Sul chegou a 455.326 nesta segunda-feira, com 12.841 pessoas contaminadas permanecendo em tratamento ou recuperação.

Quase 30% dos óbitos causados pela doença no Estado foram de pessoas com 80 anos ou mais de idade - 2.662. Na faixa etária entre 70 e 79 anos, foram 2.577 mortes, representando 28,5%. No total, apesar de serem apenas 7% de todos os casos de contaminação, pessoas acima dos 70 anos foram 58% de todas as vítimas fatais entre os gaúchos.

Nesta segunda-feira, o percentual de ocupação de leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) no Rio Grande do Sul era de 77,7%, com 892 pacientes internados em leitos intensivos com confirmação de contaminação pelo novo coronavírus. Outras 182 pessoas com suspeita de infecção também estão hospitalizadas em UTIs.