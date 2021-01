Mapa da pandemia tem uma bandeira preta no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul terá uma bandeira preta, que indica o risco altíssimo para moradores na pandemia, na semana que vai desta terça-feira (5) até o dia 11, na próxima segunda-feira. Na divulgação do panorama do distanciamento controlado, a região de Bagé seguiu na cor preta, apesar da tentativa de suspender a condição que apareceu na versão preliminar , na sexta-feira (1).

A prefeitura da cidade da Campanha tentou evitar a bandeira, que volta após duas semanas, mas o Comitê de Dados RS recusou as alegações. Maior demanda por leitos e capacidade para dar conta da pressão provocaram o nível de risco.

Outras 13 regiões ficaram em bandeira vermelha, que é de risco alto, e sete em bandeira laranja, de risco médio.

Na vermelha, estão Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Ijuí, Lajeado, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Santo Ângelo.

Na laranja, ficaram Santa Maria, Uruguaiana, Taquara, Novo Hamburgo, Guaíba, Cruz Alta e Erechim.

O comitê, segundo a divulgação na tarde desta segunda-feira (4), recusou os três recursos, que foram enviados pela macrorregião Sul (região 22), liderada por Bagé, Norte (regiões 17, 18 e 19), que tem com sede em Passo Fundo, e Missioneira (região 11), abrangendo Santo Ângelo.