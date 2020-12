Rio Grande do Sul pode ter temporais nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (31) é de chuva em todas as regiões e temporais isolados de vento forte e/ou granizo, por causa de uma frente fria. Ela avança muito rapidamente pelo Estado entre a madrugada e a manhã de hoje. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os temporais, isolados, podem ser fortes e com danos por vendavais. Durante o dia, contudo, a frente fria se afasta e o tempo abre com sol. À noite, na virada do ano, o tempo fica firme na maior parte do Estado. O calorão de ontem não se repete hoje pelo ingresso de ar mais ameno com vento. Na sexta-feira, sábado e no domingo o sol predomina no Rio Grande do Sul

A quinta-feira começa com instabilidade e risco de temporal pela chegada de uma frente fria, mas o sistema frontal logo se afasta e o tempo melhora com sol e nuvens na Grande Porto Alegre. O calor da quarta-feira não se repete com ingresso de ar mais ameno. O sol aparece com nuvens sexta-feira, sábado e domingo com noites agradáveis e tardes que terão um pouco de calor.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Ícone: Sol e chuva

Máxima: 31ºC

Mínima: 16ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 26ºC

Mínima: 22ºC