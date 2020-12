Porto Alegre tem redução de 36,1% na fila por médicos especialistas em quatro anos

O prefeito Nelson Marchezan Júnior tem nesta quinta-feira (31) seu último dia no Paço Municipal de Porto Alegre comandando a gestão da capital gaúcha. Uma de suas principais bandeiras, inclusive durante a campanha em busca da reeleição, foi a saúde pública.

Em meio a pontos que chamaram mais atenção, como a extinção do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) e a demissão de todos os funcionários concursados, a ampliação do horário de funcionamento até às 22h de oito postos de saúde e a pandemia do novo coronavírus, um avanço importante ocorrido nos últimos quatro anos foi deixado de lado.

Problema crônico na saúde pública porto-alegrense, a longa demora para se conseguir uma consulta com um médico especialista na cidade diminuiu. Ainda que permaneça longe do ideal, com significativa demora em alguns tipos de especialidades, os números mostram que a situação atual é melhor do que aquela de quatro anos atrás.

F ila de espera por consultas com especialistas em Porto Alegre

Em relação às consultas especializadas, ocorreu uma forte redução na lista de espera geral na Capital. Enquanto em dezembro de 2016 eram 89.345 pessoas aguardando uma consulta ou um procedimento especializado, em dezembro de 2020 o número caiu para 57.145 – uma redução de 36,1% em quatro anos.

Algumas especialidades tiveram considerável redução na fila de espera. É o caso da cirurgia geral, que teve redução de 50,9% na fila. Na cirurgia vascular (varizes) a redução foi ainda maior, de 74,9%. Na dermatologia adulto, o número de pessoas esperando por uma consulta diminuiu 65,5% nos últimos quatro anos, enquanto que, na neurologia adulto, a queda foi de 80,6%.

Outras, por outro lado, tiveram aumento na fila. A dermatologia pediátrica, por exemplo, teve um crescimento de 67,2% na fila de espera por uma consulta (de 290 para 485). A nefrologia adulto também teve um aumento considerável no número de pessoas aguardando um atendimento, passando de 102 para 260 – aumento de 54,9%. Outra especialidade que teve um crescimento na fila de espera foi a oftalmologia adulto, com aumento de 64,5%.