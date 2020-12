Veja o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Ano-Novo

Como normalmente ocorre, o fim de ano será de horários especiais em comércios, supermercados e serviços de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem vai ficar na Capital gaúcha neste Réveillon.

Orla Moacyr Scliar não receberá a tradicional Festa da Virada , que há dois anos vinha sendo realizada no local, atraindo milhares de porto-alegrenses. Em função da pandemia da Covid-19 e para evitar aglomerações, a, que há dois anos vinha sendo realizada no local, atraindo milhares de porto-alegrenses.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a quinta-feira (31), véspera de Ano Novo, será de ponto facultativo. Já na sexta-feira (1º) os serviços de atendimento à população funcionam em regime de plantão nos órgãos que desempenham atividades essenciais na Capital.

O atendimento no telefone 156 POA seguirá funcionando normalmente, nas 24 horas, para solicitações de serviços como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncia de vandalismo e outras demandas.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Dmlu) também trabalhará normalmente, com todas as coletas funcionando durante o feriado.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (Eptc), o transporte coletivo da Capital irá operar com alteração nas tabelas horárias. No dia 31 de dezembro as linhas circularão com a tabela de dias úteis, já no dia 1º de janeiro a tabela vigente será a de domingo, que corresponde a de feriado. No sábado (2), e no domingo (3), os ônibus irão operar conforme os respectivos horários de sábado e domingo. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da Eptc e na Função GPS do aplicativo TRI POA.

Quanto aos atendimentos de Saúde, os prontos atendimentos dos postos de saúde e hospitais municipais permanecerão abertos 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192 e s equipes de regulação hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. As unidades de saúde e farmácias distritais funcionaram até o meio-dia de quinta-feira (31), retomando o atendimento ao púbico na segunda-feira (4) pela manhã, conforme planejamento de cada serviço.

A Central de Abordagem Social da Assistência Social de Porto Alegre também atenderá nas 24h.

Para serviços de água, esgoto e drenagem, o atendimento no 156 também será diário, das 7h às 17h, para registro de vazamentos de água, extravasamentos de esgoto e pluvial, solicitação de serviços operacionais, agendamentos, etc. Já o atendimento comercial do Dmae pelos canais digitais retornam na segunda-feira (4).

A unidade do Sine Municipal estará fechada no período, retomando o atendimento ao público na segunda (4), a partir das 8h.

O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) opera 24 horas por dia, realizando o videomonitoramento, acompanhando a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana, e no atendimento a situações de risco e emergência.

A Guarda Municipal estará em parques e praças e também atuará na fiscalização da Covid-19. A Central de Operações atende 24 horas pelo telefone 153.

A Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco. Já o Conselho Tutelar terá atendimento das 8h às 18h, em regime de plantão centralizado.

A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) manterá plantão e atenderá urgências pelo 156 POA. O número também estará disponível para o plantão técnico da Coordenação de Iluminação Pública (CIP), que atenderá solicitações de urgências.

O Mercado Público da Capital terá horário diferenciado na véspera de Ano Novo (31), das 7h30min às 17h, e não atenderá no dia 1, reabrindo no sábado (2), das 7h30min às 18h30min.

Sala do Empreendedor não haverá expediente nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, e o atendimento será retomado na segunda-feira (4), pelo e-mail Escritório de Licenciamento, que não terá plantão e agendamento de atendimentos on-line durante o feriado, e para o Posto de Arrecadação Fiscal, que retomará o atendimento entre domingo (3) e quarta-feira (6) exclusivamente por email. Nanão haverá expediente nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, e o atendimento será retomado na segunda-feira (4), pelo e-mail [email protected] O mesmo vale para o, que não terá plantão e agendamento de atendimentos on-line durante o feriado, e para oque retomará o atendimento entre domingo (3) e quarta-feira (6) exclusivamente por email.

No Procon, informações e registro de reclamações e denúncias poderão ser feitos via Reclamação Procon. O órgão estará com os atendimentos presenciais suspensos.

De acordo com a Trensurb, na quinta-feira (31) os trens circulam conforme tabela horária especial, com oferta de viagens reduzidas, especialmente no turno da tarde. Já nos 1, 2 e 3 de janeiro a operação segue tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 20 em 20 minutos em ambos os sentidos, e de 23 a 25 minutos após as 20h.

bancos também terão horários especiais para o fim de ano Ostambém. O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal, será 30 de dezembro. No dia 31 e 1º de janeiro, as instituições financeiras não abrem para atendimento.

Na véspera do Ano-Novo, no dia 31, o comércio da Capital deverá respeitar horários máximos de funcionamento: até 18h para lojas de shoppings centers e 19h para as lojas de rua e demais estabelecimentos. Já no dia 1º de janeiro, o comércio estará fechado.

Os supermercados também deverão ter funcionamento diferente para o Réveillon, funcionando em horário especial no dia 31, a critério de cada rede, e fechando no dia 1º.

Os supermercados e hipermercados da rede Zaffari e Bourbon fecham às 20h no dia 31 de dezembro. As unidades possuem horário de atendimento especial para idosos e pessoas do grupo de risco.

Os shoppings centers também seguirão horários especiais nesta semana. A maioria faz horários menores de funcionamento nesta quinta-feira (31) e tem abertura opcional no dia 1º.

A Ceasa não abrirá nos dia 31 e 1º, retomando o atendimento no domingo (3), das 13h às 17h, mesmo horário que funcionará ao longo da semana.

As agências FGTAS/Sine estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.