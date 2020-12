Governo gaúcho nega recursos e mantém mapa com 15 regiões em bandeira vermelha

negou os pedidos de reconsideração com a maior parte das regiões em bandeira vermelha O governo do Estadoe manteve o mapa do distanciamento controlado. São 15 regiões classificadas em alto risco de contágio para o novo coronavírus e outras seis em risco médio, de bandeira laranja. O mapa definitivo da 34ª rodada é último de 2020 e entra em vigor nesta terça-feira (29).

O Gabinete de Crise indeferiu o pedido de Passo Fundo porque a região segue com altas taxas de ocupação hospitalar e de registro de hospitalizações por Covid-19. Além disso, tanto a região como a macrorregião tiveram aumento de pacientes internados em UTI para a doença e redução do número de leitos livres de UTI. O outro pedido foi individual, do município de Cachoeirinha, sendo indeferido por não atender aos requisitos de zero hospitalizações e zero óbitos por Covid-19, nos 14 dias anteriores à apuração.

Nesta rodada, 414 dos 497 municípios gaúchos estão classificados em bandeira vermelha, em área que abrange 76,5% da população gaúcha, ou 8,6 milhões de habitantes. Os demais 83 municípios estão em bandeira laranja, representando 23,5% da população.