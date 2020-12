Farmácia Distrital Bom Jesus muda de endereço

A Farmácia Distrital Bom Jesus, da Prefeitura de Porto Alegre, encerrou o atendimento na rua Bom Jesus, 410 (bairro Bom Jesus) e a reabre em novo endereço nesta segunda-feira (28), a partir das 8h até 17h. As novas instalações estão na avenida Protásio Alves, 7771 (bairro Alto Petrópolis) e contam com mais espaço, incluindo área de espera com cadeiras, área física ampliada com dois consultórios, e maior número de guichês (passando de cinco para oito).

O novo endereço é próximo ao antigo local e amplia o acesso do público de referência do serviço, estando mais próximo de paradas de ônibus. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mudança possibilitará ainda o início das obras de conversão do Pronto Atendimento Bom Jesus em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), qualificando a estrutura conforme padrões do Ministério de Saúde.

Confira os endereços das demais farmácias distritais de Porto Alegre:

- Farmácia Distrital Farroupilha (Modelo) - avenida Jerônimo de Ornelas, 55

- Farmácia Distrital Centro (Santa Marta) - rua Capitão Montanha, 27

- Farmácia Distrital Murialdo - avenida Bento Gonçalves, 3722

- Farmácia Distrital Camaquã - rua Professor Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176

- Farmácia Distrital Vila dos Comerciários (Cruzeiro) - rua Professor Manoel Lobato 151

- Farmácia Distrital IAPI - rua Três de Abril, 90

- Farmácia Distrital Sarandi - avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744

- Farmácia Distrital Navegantes - avenida Presidente Roosevelt, 5

- Farmácia Distrital Restinga - rua Álvaro Difini, 520