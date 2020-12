Prefeitura de Porto Alegre faz nova campanha de doações a fundos da criança e do idoso

A Prefeitura de Porto Alegre está com uma nova campanha de arrecadação para os fundos de auxílio à criança e ao idoso. Até o dia 30 de dezembro, os porto-alegrenses poderão direcionar até 6% do valor do imposto de renda para projetos e entidades de sua preferência, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcrianca) e do Fundo Municipal do Idoso (Fundoidoso). O valor doado é deduzido do montante de tributos a ser recebido pelos cofres públicos.