RS tem mais de 75% da população em bandeira vermelha no mapa preliminar

O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (25), feriado de Natal, o mapa preliminar da 34ª rodada do distanciamento controlado com mais de 75% da população gaúcha em bandeira vermelha. A classificação indica risco alto de contágio para o coronavírus em 15 das 21 regiões, área que abrange 76,5% da população.

Somente as regiões de Taquara, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Pelotas, Bagé e Guaíba receberam bandeira amarela, que indica risco médio. O mapa definitivo do sistema será divulgado na segunda-feira (28), após análise dos recursos enviados pelos municípios, e entra em vigor na terça (29).

que chegaram a ficar em bandeira preta no mapa definitivo da 32ª rodada Bagé e Pelotas (macrorregião Sul),, retornaram à cor vermelha na 33ª rodada e, agora, aparecem com bandeira laranja no mapa preliminar desta semana. Mudanças também nas regiões de Novo Hamburgo, Taquara e Cruz Alta (macrorregião missioneira), de vermelha para laranja.

Conforme monitoramento estadual, houve redução no registro de novas hospitalizações confirmadas com Covid-19 (-14%) e no número de internados em leitos clínicos Covid (-6%). Já as UTIs apresentaram aumento no número de internados com coronavírus (+5%). Também houve estabilidade no número de leitos de UTI ocupados.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (256), Caxias do Sul (157), Passo Fundo (103), Canoas (100) e Pelotas (61).

Resumo da 34ª rodada

Regiões que continuaram iguais

VERMELHA

Cachoeira do Sul (em cogestão)

Canoas (em cogestão)

Capão da Canoa (em cogestão)

Caxias do Sul (em cogestão)

Erechim (em cogestão)

Ijuí (em cogestão)

Lajeado (em cogestão)

Palmeira das Missões (em cogestão)

Passo Fundo (em cogestão)

Porto Alegre (em cogestão)

Santa Cruz do Sul (em cogestão)

Santa Maria (em cogestão)

Santa Rosa (em cogestão)

Santo Ângelo (em cogestão)

Uruguaiana

LARANJA

Guaíba

Regiões que apresentaram melhora

VERMELHA > LARANJA