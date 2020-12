Três parques de Porto Alegre terão vagas de estacionamento rotativo pago

Parques de Porto Alegre terão áreas de estacionamento pagas, seguindo o conceito das áreas azuis. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou nesta quarta-feira (23) que será criada a Área de Parques, com vagas rotativas nos sábados, domingos e feriados.

Nestes novos locais, a sinalização será na cor verde e o limite de permanência máximo será de quatro horas. A empresa pública informa que a sinalização deve começar a ser feita na largada de 2021. "O sistema entra em operação dia 25 de janeiro", diz a EPTC.

Já a Área Azul ganhará mais de mil vagas com tempo máximo de duas horas, elevando a 6.786 vagas em toda a cidade. Os bairros que terão as novas posições são Cristo Redentor, Passo d'Areia e Moinhos de Ventos. Os parques incluídos na nova modalidade são O Farroupilha (Redenção), Moinhos de vento (Parcão) e Martinha do Brasil.

Confira onde ficarão as vagas da Área Azul e dos Parques:

Cristo Redentor (região do hospital): ruas Assis Brasil, Álvares Cabral, João Zanenga, Fernando Cortez, Adão Baino, Dom Diogo de Souza, Tapajós, Enes Bandeira e Domingos Rubbo.

Passo D’Areia: avenidas João Walling e Roque Calage, e ruas Sarapuí, Umbu, Itararé, Itapeva, Andaraí e

Cristóvão Pereira.

Moinhos de Vento: ruas Santo Inácio, Visconde do Rio Branco, Marquês do Herval, Félix da Cunha, Coronel Bordini, Barão de Santo Ângelo, Quintino Bocaiúva e Marquês do Pombal.

Área dos Parques:

Parque Marinha do Brasil: imediações da avenida Borges de Medeiros

Parque Moinhos de Vento: avenida Mostardeiro, rua Comendador Caminha, avenida Goethe e rua 24 de Outubro (entorno do Parcão).

Parque Farroupilha (Redenção): Largo Professor Francisco de Paula Brochado da Rocha, avenida Setembrina, Largo Dr. José Faibes Lubianca e rua José Bonifácio