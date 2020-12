São Leopoldo terá toque de recolher a partir desta terça-feira para conter ritmo da Covid-19

Em reunião extraordinária nesta segunda-feira (21), o Comitê de Atenção ao Coronavírus de São Leopoldo, na Região do Vale do Sinos, aprovou uma série de medidas para evitar aglomerações no final do ano e diminuir o ritmo de contagio da Covid-19 no município. Entre as ações, instituiu toque de recolher na cidade, das 23h às 6h, a partir desta terça-feira (22).

As novas regras serão publicadas via decreto municipal. Pelo toque de recolher, todos os estabelecimentos não essenciais deverão fechar das 23h até as 6h. Além disso, determina o fechamento dos parques e praças da cidade, sendo proibida a permanência e a circulação de pessoas. O Comitê também definiu pelo fechamento do estacionamento na avenida Independência, principal via de comércio da cidade, permitindo apenas a carga e descarga em um dos lados.

Seguem obrigatórios todos os protocolos de prevenção, especialmente o uso de máscara de proteção por parte da população. Nos mercados e lojas, fica permitida apenas uma pessoa por família durante as compras.

Segundo o prefeito Ary Vanazzi, as medidas são necessárias porque "os dados têm mostrado uma sobrecarga do sistema público e privado de saúde na região". Com as iniciativas, a gestão municipal pretende diminuir a circulação do vírus.

O Comitê definiu também por um reforço nas ações de prevenção e fiscalização da força-tarefa e pelo lançamento de uma nova campanha de conscientização da população. A próxima reunião do Comitê está marcada para 28 de dezembro, onde serão discutidas novas medidas de restrições, entre elas, o fechamento de estabelecimentos não essenciais.