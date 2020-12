Rio Grande do Sul tem sol e céu claro nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (22) é de sol com amplos períodos de céu claro. Algumas áreas podem registrar poucas nuvens esparsas em parte do dia. Uma massa de ar seco atua sobre o Estado e garante o tempo firme e aberto. As informações são da Metsul Meteorologia.

O céu limpo e o vento fraco a calmo da madrugada proporcionam resfriamento maior e o dia começa com temperatura baixa para a época do ano, inclusive com frio em algumas cidades. A tarde é agradável com calor mais forte no Oeste e no Noroeste.

Esta terça-feira será mais um dia de tempo ensolarado com predomínio do céu claro em Porto Alegre e na Região Metropolitana, resultado de uma massa de ar seco de alta pressão que atua no Rio Grande do Sul. O dia começa bastante ameno para a segunda quinzena de dezembro e faz um pouco de calor durante a tarde. Vento por vezes moderado da tarde para noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 16ºC