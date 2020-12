Associação de Amigos do Jardim Europa passa a ser responsável por manutenção do Parque Germânia

A Associação de Amigos do Jardim Europa (AAJE) será a responsável pela manutenção do Parque Germânia. O termo de adoção oficializa uma parceria entre a entidade e a prefeitura de Porto Alegre. Desde 2017, a AAJE já se responsabilizava, a título de doação, pelos cuidados com o espaço. O documento conta com prazo de validade de cinco anos.

Para o secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, contar com o apoio de empresas e instituições para manter espaços tão característicos de Porto Alegre é imprescindível. “Parcerias como essa ajudam a qualificar as áreas verdes da cidade e engajam também a população a aumentar os cuidados com os espaços de lazer”, aponta.

A partir da adoção, ficam definidos os serviços de manutenção a serem realizados pela AAJE. É o caso de banheiros, passeios, estrutura elétrica, rede hidráulica, pórticos, bancos, bebedouros, quadras esportivas, brinquedos e lago.

O termo prevê ainda a conservação da limpeza e jardinagem do Germânia. Outro aspecto de responsabilidade da adotante é a segurança do local e do seu entorno, incluindo a abertura e o fechamento dos portões diariamente.

O presidente da AAJE, Geraldo Bertolo, encara a novidade como uma conquista coletiva. “Convidamos a comunidade do bairro para que, juntos, criemos iniciativas que possam atender cada vez melhor nossas famílias e visitantes, a fim de tornar esse espaço público, único na cidade, um exemplo de conscientização dos valores em que acreditamos: respeito à natureza, educação, esportes, lazer, cultura e sustentabilidade, primando sempre pela transparência na administração de recursos”, destaca.