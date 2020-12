Reitor da UFPel, Pedro Hallal, testa positivo para novo coronavírus

O reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFPel), Pedro Hallal, testou positivo para a Covid-19. O epidemiologista contraiu a doença após uma viagem à Brasília.

De acordo com a UFPel, o reitor está bem e em recuperação. A expectativa é de que ele retorne às atividades na próxima semana.

Pedro Hallal é um dos maiores especialistas sobre a pandemia no Brasil. O reitor coordena a pesquisa Epicovid, referência no mapeamento do avanço da doença em todo o País.