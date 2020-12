Lojas dos cartões TRI e TEU passam a operar juntas no Centro de Porto Alegre

A partir desta segunda-feira (21), o posto central do cartão TRI em Porto Alegre passa a ter novo endereço. Antes localizado na rua Uruguai, n° 45, o posto passa a compartilhar o espaço da loja do cartão TEU, que fica no Largo Visconde do Cairú, n° 12 (térreo), também no Centro da Capital. Os postos do TRI e TEU no terminal Triângulo, na av. Assis Brasil n° 4320, também irão operar juntos futuramente.

A unificação ocorreu a convite dos dirigentes da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM). “Com essa parceria, agilizamos a vida dos clientes que podem realizar no mesmo local os serviços dos dois cartões”, destaca o presidente da ATM, José Antônio Ohlweiler.

Para a presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP), Tula Vardaramatos, a unificação traz um ganho para o passageiro em um momento em que a crise no transporte coletivo está mais acentuada em função da pandemia. "Além da união do espaço físico, vamos unir esforços para um atendimento cada vez mais qualificado para os clientes”, enfatiza. Vardaramatos afirma que o novo local dará atenção especial à acessibilidade. “A loja é uma extensão do nosso serviço, que tem como característica ser um transporte para todos. Teremos a opção de um atendimento em linguagem de libras para as pessoas com deficiência auditiva”, revela.

O novo espaço do TRI no Centro, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h, oferece os seguintes serviços do TRI:

Emissão de extrato e segundas vias do cartão TRI

Cartão TRI de Passagem Antecipada

Recarga de passagem antecipada e escolar do TRI

O TEU permanece oferecendo todos os serviços que já ocorriam antes da unificação.

Também a partir desta segunda-feira, demandas relacionadas ao cartão TRI de idoso passam a ser atendidas, em parceria com a EPTC, no posto do TRI no Terminal Triângulo:

Cadastro e emissão do cartão TRI de Idoso (para idosos acima de 65 anos)

Revalidação anual do cartão TRI de idoso (para idosos entre 60 e 64 anos).

Verificação de biometria facial

O posto do TRI no terminal Triângulo está operando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30min. O posto do TEU no local está fechado em função da pandemia. Futuramente, as duas lojas irão operar juntas.