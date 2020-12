Morre Darcy Miolo, fundador da vinícola Miolo Wine Group

Faleceu Darcy Miolo, fundador e presidente do Conselho de Administração da Miolo Wine Group. Miolo foi um dos grandes nomes da vitivinicultura brasileira e morreu neste domingo (20) aos 79 anos. As causas da morte ainda não foram divulgadas pela família.

O velório está sendo realizado na Capela da Glória na Linha 40 da Leopoldina, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (21) às 16h30min, no Cemitério da mesma localidade.

Darcy Miolo deixa a esposa Gladis Terezinha Bianchi Miolo e os filhos Adriano, Fábio, Alexandre, Marcos e Cássio. Um dos precursores do setor vitivinícola brasileiro, Darcy deixa como legado a edificação de uma das maiores e mais importantes vinícolas do Brasil. "Ao longo de 31 anos, a Miolo rompeu fronteiras, conquistou mercados, abriu as portas do Brasil para o mundo, levando a marca para todos os continentes, sempre embasada nos princípios e na coragem de seu precursor", escreveu a família em nota.