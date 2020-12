Rio Grande do Sul registra mais de 405 mil casos de Covid-19 e chega a 8.072 mortes

De acordo com informações repassadas pela Secretaria Estadual da Saúde neste sábado (19), o Rio Grande do Sul atingiu 405.598 casos de Covid-19, um crescimento de 5.068, desde sexta-feira. Foram registrados 65 óbitos de um dia para o outro, chegando a 8.072 pessoas mortas pelo coronavírus.

Ainda segundo dados da pasta, 377.004 pacientes se recuperaram e estão sendo acompanhados 20.474 casos. O índice de mortalidade é de 70,9 a cada 100 mil habitantes. A taxa de ocupação de leitos de UTIs em geral é de 82,4% e o número de hospitalizações de 29.067. Casos de infecção já foram verificados em todos os 497 municípios gaúchos e em Porto Alegre são 63.715 ocorrências.

O mapa preliminar da 33ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado, divulgado nesta sexta-feira (18) pelo governo estadual, continua refletindo o alto índice de contágio de coronavírus no Rio Grande do Sul. Mesmo com a mudança nos indicadores da macrorregião Sul, alterando de bandeira preta para vermelha em Bagé e Pelotas, o Estado segue em alerta máximo.

Nesta rodada, a única região Covid que não apresenta risco alto de contágio é Guaíba, classificada em bandeira laranja (risco epidemiológico médio). As outras 20 áreas estão em bandeira vermelha.