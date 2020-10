Sem contestações, mapa definitivo tem três regiões do RS na bandeira amarela

não receber contestações dos municípios ao mapa preliminar das bandeiras Depois dedo distanciamento controlado, o governo gaúcho divulgou nesta segunda-feira (19) a configuração definitiva da 24ª rodada do sistema. São três regiões em amarelo, de risco baixo para o contágio do novo coronavírus, e 18 regiões na bandeira laranja, com risco médio.

As bandeiras são válidas da 0h desta terça-feira (20) até as 23h59min da próxima segunda (26).

Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões são as regiões onde o quadro da pandemia é mais brando. Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema compartilhado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas.

O governo lembra que o Estado está há duas semanas consecutivas sem registro de regiões em bandeira vermelha. Por isso, todas as 21 regiões Covid estão autorizadas a retomar ou manter as atividades presenciais nas escolas.

Essa foi a terceira vez que o mapa preliminar não recebeu pedidos de reconsideração. As outras duas ocorreram na 21ª e na 22ª rodadas. A queda no número de recursos, segundo o governo gaúcho, se deve ao sistema de cogestão, além da redução nos indicadores do avanço da doença, que trouxe a predominância da bandeira laranja.