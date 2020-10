Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre completa 217 anos nesta segunda-feira

Primeiro hospital do Rio Grande do Sul, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre completa nesta segunda-feira (19) 217 anos. Ao longo desse período, a instituição se consolidou como referência nacional e internacional em saúde, com gestão eficiente e serviços de alta complexidade. Prestando atendimento a mais de 1 milhão de pessoas a cada ano, é destino de gaúchos e pacientes de todo o País, que buscam atendimento de excelência em especialidades como cardiologia, cirurgia cardiovascular, transplantes, neurocirurgia, oncologia e pediatria de complexidade.

Com 7,5 mil funcionários e um corpo clínico de mais de 2,5 mil médicos, a Santa Casa é integrada por sete hospitais – Hospital Santa Clara, Hospital São Francisco, Pavilhão Pereira Filho, Hospital São José, Hospital Santa Rita, Hospital Dom Vicente Scherer e Hospital da Criança Santo Antônio - e ganhará, a partir de 2022, mais uma unidade, o Hospital Nora Teixeira, voltado ampliar e qualificar a área de emergência do SUS, além de oferecer novas unidades de internações. No escopo do complexo hospitalar estão ainda o Hospital Dom João Becker, de Gravataí, o hospital de Santo Antônio da Patrulha, a Casa de Apoio Madre Ana, o Centro Histórico-Cultural e o Cemitério Santa Casa.

Apesar dos amplos desafios desencadeados ao longo de 2020, em função da pandemia do novo coronavírus, a Santa Casa conseguiu dar andamento a projetos importantes, como a entrega do Instituto Materno-Fetal Celso Rigo, um centro único na América do Sul dedicado à saúde de gestantes e bebês, com estrutura funcional e organizacional de serviço existente em Barcelona. A nova estrutura, que pretende ser a maior referência em medicina fetal na América Latina, teve um custo de R$ 4,5 milhões, recurso integralmente doado pelo benfeitor que dá nome ao serviço.

Desde setembro, o espaço já conta com o Programa de Cirurgia Fetal. A construção do Hospital Nora Teixeira também segue a todo o vapor. A obra, com cerca 30 mil m² distribuídos em 15 pavimentos, tem custo de R$ 202 milhões e já está com oito lajes edificadas.

Outros projetos em andamento são as novas passarelas que irão interligar os hospitais do complexo, o Mega Projeto, que prevê a modernização de todas as áreas SUS, a primeira fase da modernização dos 16 leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Criança Santo Antônio e o novo Centro Obstétrico e duas unidades de internações cirúrgicas do Hospital Santa Clara.

CovidSurg Exclusivamente para o combate à pandemia, a Santa Casa ampliou a sua estrutura, integrando a rede de assistência aos pacientes infectados e disponibilizando 100 leitos de UTI e 134 leitos de internação dedicados para estes atendimentos. De março a setembro, segundo a assessoria do hospital, foram atendidos mais de cinco mil pacientes confirmados com a Covid-19. No mês passado, a Santa Casa passou a fazer parte do, estudo multicêntrico internacional que envolve 85 países na análise do impacto da Covid-19 em pessoas que passaram por cirurgias oncológicas durante a pandemia.

Para marcar o aniversário, a tradicional missa de celebração da data foi realizada às 11h e transmitida pelo canal do YouTube da Santa Casa.