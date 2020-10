Colégio de Aplicação da Ufrgs lança edital para sorteio de vagas

página do Colégio de Aplicação Estão abertas desde esta segunda-feira (19) as inscrições para o sorteio de vagas para o 1º ano e para o 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O edital de abertura das inscrições dos candidatos está disponível na

Interessados devem inscrever-se até o dia 6 de novembro. Para o 1º ano, são oferecidas 20 vagas destinadas a estudantes nascidos entre 1/4/2014 e 31/3/2015. Para o 6º ano, são 30 vagas para nascidos a partir de 1/1/2009.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na secretaria do Colégio de Aplicação (avenida Bento Gonçalves, 9500 – Bairro Agronomia – Porto Alegre).

edital do processo ficha de inscrição Todas as informações detalhadas constam no. A Ufrgs cobra uma taxa de R$ 25,00 para a inscrição. A direção do colégio solicita que, para agilizar o processo, os candidatos compareçam ao local com ajá preenchida.

canal do Colégio de Aplicação no YouTube O sorteio será realizado em 18 de novembro, às 14h, no saguão do Colégio de Aplicação, com transmissão ao vivo pelo. Um novo edital, com as vagas remanescentes será divulgado em 21 de dezembro.

Durante o período de inscrições, a secretaria do Colégio de Aplicação estará disponível para encaminhamento de eventuais dúvidas pelos telefones (51) 3308.6977 e (51) 3308.7123, das 10h às 16h.