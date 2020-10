Anita Garibaldi entra em obras para compensar expansão do Shopping Iguatemi

Quem trafega pela região da rua Anita Garibaldi, nas proximidades do Shopping Iguatemi e avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, sabe que a pista simples se torna um calvário, principalmente em horários de mais movimentados. A solução está a caminho. A prefeitura liberou nesta segunda-feira (19) o começo das obras que são contrapartida à expansão do Iguatemi, ainda em andamento

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams), a licença de instalação das obras (LI) foi emitida. O investimento estimado é de R$ 25 milhões em obras de alargamento e duplicação da via. Segundo a Smams, devem ser gerados 200 empregos diretos e 120 indiretos na execução da intervenção viária. A previsão é de 18 meses para concluir o traçado (veja mapa abaixo).

As melhorias estão em termo de compromisso firmado entre os empreendedores e o município, para compensar impactos da ampliação do empreendimento.

Também estavam no pacote e já foram executados o alargamento da avenida João Wallig, implementação de sistema de controle de tráfego na avenida Nilo Peçanha e 3,6 quilômetros de ciclovias. Outros 1,3 quilômetro de ciclovia começaram em 2019 e serão completados este ano ano na avenida Ipiranga . Com todas as contrapartidas, o aporte do Iguatemi somará R$ 32 milhões, diz a prefeitura.

“As alterações vão melhorar o tráfego não só na Rua Anita Garibaldi, mas também em todo o seu entorno", comenta o titular da pasta, Germano Bremm, em nota.

Como será a obra na Anita Garibaldi

Segundo a Smams, a extensão do trecho que terá as obras é de 2,7 quilômetros, sendo quase mil metros de duplicação, e vai do número 1.418, próximo à trincheira com a avenida Carlos Gomes, até a conexão com a avenida Túlio de Rose, nas proximidades do Iguatemi e do Bourbon Country.

Mapa mostra o traçado da rua Anita Garibaldi (linha amarela) que terá as obras. Imagem: Smams/PMPA

A intervenção foi organizada em cinco trechos:

Trecho 1: alargamento da Anita Garibaldi, entre a Carlos Gomes até a rua Libero Badaró, no lado norte, com 1.095 metros, pouco mais de um quilômetro.

Trecho 2: alargamento da Anita Garibaldi, entre as ruas José Bernardo de Medeiros Júnior e José Scutari, no lado sul, com 138 metros.

Trecho 3: alargamento da Anita Garibaldi, entre as ruas Azevedo Sodré e Carlos Legori, no lado norte, com 190 metros.

Trecho 4: duplicação e prolongamento da Anita Garibaldi, entre a rua José Scutari e a avenida João Wallig, no lado sul, interna à área do Country Club, com 823 metros.

Trecho 5: prolongamento da Anita Garibaldi, entre a rua André Arjonas Guillen e a avenida João Wallig com a rua Pedro Bitencourt, no lado norte, com 450 metros.