Governo gaúcho não recebe contestação de mapa prévio das bandeiras

O governo gaúcho não recebeu recursos ou questionamentos ao mapa preliminar das bandeiras do distanciamento controlado divulgado na sexta-feira (16). A situação é explicada pela ausência de bandeira vermelha na nova rodada e também pelos acordos de cogestão entre governo gaúcho e municípios e regiões que permitem adotar regras mais brandas, com aplicação da bandeira de menor risco.

Segundo nota do governo, no começo da manhã deste domingo (18), nenhum pedido de reconsideração foi feito na 24ª rodada do sistema que regula ações para combate à pandemia do novo coronavírus. O prazo era até as 6h deste domingo.

No mapa que entra em vigor na terça-feira (20) , três regiões aparecem com bandeira amarela (risco baixo para a pandemia), são elas Cachoeira do Sul, Bagé e Palmeira das Missões. As outras 18 regiões estão em bandeira laranja (risco médio).

A cogestão permite que as localidades adotem medidas que seguem a cor mais amena. Por exemplo, se está em laranja, a região cumpre os dispositivos da amarela. Até agora apenas as regiões de Uruguaiana, Bagé e Guaíba não firmaram os acordos com o Estado.

Desde que o quadro da pandemia teve uma condição de estabilidade com predomínio de bandeiras amarela e laranja, segundo avaliação do Comitê de Dados estadual, a ausência de recursos é registrada desde fim de setembro, na 21ª semana do mapa, o que se repetiu na seguinte, na 22ª semana. Na semana passada, número 23, o Estado recebeu um recurso apenas.