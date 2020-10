Mapa preliminar tem trocas, mas mantém três regiões em bandeira amarela

Assim como na rodada anterior Apesar da troca de cor em algumas regiões, pouca coisa mudou na configuração do mapa prévio da 24ª rodada do distanciamento controlado, divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (16)., três regiões foram classificadas na região amarela, de risco baixo para o contágio do novo coronavírus, e as demais na cor laranja.

As mudanças ocorreram na região de Pelotas, que estava na amarela e passou para laranja, e Cachoeira do Sul, que migrou para a amarela, juntando-se a Bagé e Palmeira das Missões. O mapa definitivo será divulgado na segunda-feira (19), para entrar em vigor a partir de terça (20).

A região de Pelotas teve aumento nas hospitalizações por Covid-19. O número mais que dobrou em relação à semana anterior, de 21 para 45. Também registrou alta nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em leitos de UTI, que passou de 36 para 42 internados na comparação de uma quinta-feira para outra.

Já a região de Cachoeira do Sul não teve novos internados em leitos clínicos por Covid-19 nas últimas duas quintas-feiras. Com isso, a região ampliou de oito para 11 o total de leitos de UTI livres.

Os dados do governo gaúcho indicam que o Rio Grande do Sul segue com ligeira queda em grande parte dos indicadores. O Estado apresenta queda do número de internados em UTI por SARG (-4%) e por Covid-19 (-8%) e aumento de 5% no total de leitos livres para os casos de tratamento intensivo. Já o número de óbitos teve queda ainda mais expressiva entre as últimas duas semanas, de 16%.

O alerta, porém, é para os novos registros semanais de hospitalização de pacientes o novo coronavírus, que aumentou 24% no período. Segundo o Estado, embora o percentual seja alto, os números são baixos: eram 598 e passou para 739 novas internações. Porto Alegre (186), Caxias do Sul (81), Canoas (54), Passo Fundo (49), Novo Hamburgo (46), Pelotas (45) e Santa Maria (41) foram as regiões com o maior número de novas hospitalizações.