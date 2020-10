Prefeitura de Porto Alegre vai recorrer de liminar que impede demissões no Imesf até dezembro

A prefeitura de Porto Alegre informou nesta sexta-feira (16) que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) quedeste ano. O município considerou a decisão "danosa à população de Porto Alegre".

Em nota, a prefeitura afirmou que vai recorrer da liminar "por entender que o TRT-4 desconsiderou a transição complexa, já em andamento, como também não avaliou o impacto econômico ao orçamento municipal, justamente em período de pandemia, momento em que houve relevante perda de arrecadação".

A prefeitura alega que os cofres municipais serão impactados em R$ 20 milhões no custeio, valor equivalente a 22% do valor líquido de toda a folha de pagamento da Capital, que é de R$ 85 milhões. Além disso, segundo a prefeitura, somente 25 das 135 Unidades de Saúde da Capital ainda são atendidas pelo Imesf. No fim de setembro, a prefeitura anunciou a