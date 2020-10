Cerro Branco é a única cidade gaúcha sem casos de Covid-19

O pequeno município de Cerro Branco, localizado na região central do Rio Grande do Sul, é a única das 497 cidades do Estado que ainda não registrou casos de contaminação pelo novo coronavírus. Até esta quinta-feira (15), a localidade, com população estimada em 4,7 mil habitantes, dividia a posição de zona livre de Covid-19 com Garruchos, mas, a confirmação por parte da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) de um caso nesta última cidade, deixou Cerro Branco como o último bastião da resistência contra a pandemia em território gaúcho.

Uma das facilidades do município para combater a chegada da doença está no fato de que a maior parte da população - mais de 70% - reside na zona rural, o que aumenta o distanciamento social. A densidade populacional da cidade, por exemplo, é de apenas 28,05 habitantes por quilômetro quadrado. Para se ter uma noção do que significa esse número, em Porto Alegre, a densidade é de 2.837 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade tem a lavoura de tabaco como base de sua economia.