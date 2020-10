Escolas da Rede Marista retomam aulas presenciais em Porto Alegre na segunda-feira

suspensas desde 17 de março As cinco escolas da Rede Marista de ensino de Porto Alegre retomarão as aulas presenciais na próxima segunda-feira (19). De acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira (14), o processo de retomada das atividades,, está sendo realizado conforme as determinações do poder público, de forma gradual, e mediante diálogo com as famílias dos alunos.

As aulas presenciais já foram retomadas nos colégios dos municípios de Bento Gonçalves, Erechim, Canela e Santa Cruz do Sul. Em Novo Hamburgo, o retorno do Colégio Marista Pio XII será na quarta-feira (21).

Em Porto Alegre, voltarão na semana que vem as turmas da Educação infantil e do 3º ano do Ensino Médio das escolas Marista Rosário, Marista Ipanema, Marista São Pedro, Marista Champagnat e Marista Assunção. No dia 26 de outubro retornam os alunos do Ensino Fundamental 1, já no dia 3 de novembro será a vez dos estudantes do Ensino Fundamental 2 e do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

Por meio de nota, A Rede Marista salienta ainda que está compartilhando com a comunidade escolar o conjunto de protocolos de segurança a serem adotados, elaborados sob orientação técnica do Serviço de Infectologia do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), e que segue as decisões governamentais que definiram a suspensão das aulas presenciais e a continuidade do processo de ensino por meio de atividades domiciliares.