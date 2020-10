Em greve, trabalhadores do Imesf são recebidos na Câmara de Porto Alegre

que entraram em greve nesta quarta-feira (14) em Porto Alegre Os trabalhadores do Imesf,, foram recebidos pelo presidente da Câmara de Vereadores, Reginaldo Pujol, durante mobilização da categoria contra as demissões pela extinção do instituto. Segundo o Sindisaúde-RS, sindicato que representa os funcionários, Pujol se comprometeu a realizar uma audiência pública para rediscutir a questão do Imesf.

O primeiro dia de paralisação contou com a adesão de cerca de 10 postos de saúde, segundo estimativa do sindicato. De acordo com a prefeitura, a greve deixou 35 mil pessoas sem atendimento.

A mobilização começou com um ato em frente ao Posto Modelo, na avenida João Pessoa. À tarde, o trabalhadores caminharam até a Câmara de Vereadores. Nesta quinta-feira (15), os funcionários farão uma concentração às 8h30min em frente à prefeitura da Capital, onde serão definidos os novos atos.

Funcionários fizeram uma caminhada pelas ruas da Capital no primeiro dia de paralisação. Foto Sindisaúde-RS/Divulgação/JC

Em nota, o Sindisaúde-RS divulgou que foi informado sobre uma audiência de conciliação no TRT-4 na terça-feira, às 11h. "O motivo possivelmente é buscar mediação da greve dos trabalhadores", afirmou o sindicato.