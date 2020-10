Serviço da Trensurb volta a operar normalmente após acidente

A Trensurb operava em intervalo de 40 minutos entre as linhas de Esteio e Fátima na manhã desta quarta-feira (14). O motivo foi uma invasão de via de um passageiro nos trilhos do transporte, o que ocasionou na morte do usuário, por volta das 8h, na estação Canoas. Contudo, perto das 11h, a empresa comunicou que a operação já se encontrava normalizada.