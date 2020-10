Rio Grande do Sul tem sol e nebulosidade nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (14) é de sol, entretanto em algumas áreas deve ocorrer nebulosidade. Ar mais quente chega ao Estado e favorece a formação de instabilidade. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há chance de chuva na segunda metade do dia em pontos do Oeste, do Noroeste e do Norte do Rio Grande do Sul. O dia começa com temperatura amena e aquece à tarde.

Em Porto Alegre, o sol predomina com nuvens esparsas ao longo do dia, porém pode ocorrer momentos de nebulosidade. No período da manhã, a temperatura deve ser amena e agradável, antecedendo uma tarde que vai registrar um pouco de calor.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre– previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 12ºC