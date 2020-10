Programa da ONU financia estudo sobre gases do efeito estufa em Porto Alegre

edital do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) Termina na sexta-feira (16) , o prazo para inscrições noque vai selecionar consultoria para desenvolver o 2º Inventário Municipal de Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). A elaboração do documento é parte do projeto de cooperação técnica internacional POA 2030, Inovadora, Integrada, Resiliente e Sustentável, desenvolvido em conjunto com a Prefeitura de Porto Alegre.

Realizado anteriormente em 2013, o objetivo da nova versão do estudo é atualizar os dados disponíveis, permitindo que sejam definidas as metas de redução de emissão e elaborado o Plano de Ações Climático, conforme prevê a Política Municipal de Sustentabilidade, Enfrentamento das Mudanças Climáticas e Uso Racional da Energia, definida na Lei Complementar Nº 872, de 10 de janeiro de 2020.

As informações também irão subsidiar o monitoramento das principais fontes emissoras que sejam oriundas da ação humana no meio urbano e a sua evolução ao longo dos anos, auxiliando no planejamento da cidade – incluindo o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), por exemplo. O levantamento de 2013 revelou que, em termos de mobilidade urbana, os veículos individuais correspondiam por 70% das emissões de GEEs.

“A partir disso, já foi possível avaliar alternativas para que o município incentivasse o uso do transporte coletivo, a exemplo das faixas exclusivas e da isenção da obrigatoriedade de vagas de estacionamento em novos prédios, além de fomentar opções individuais mais sustentáveis, como é o caso das bicicletas e do aumento da malha de ciclovias em Porto Alegre”, diz Rovana Bortolini, coordenadora de Políticas de Sustentabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).