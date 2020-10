Como podem ser os abrigos de ônibus de Porto Alegre na concessão

Como poderão ser os abrigos de ônibus em Porto Alegre dentro da concessão aberta pela prefeitura ? As primeiras imagens de referência a futuros candidatos forma divulgadas pela Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas (SMPE).

A composição indica o tipo de estrutura, desde a cobertura, espaço, bancos e sinalizações.

"A futura concessionária terá liberdade arquitetônica para desenhar o abrigo", diz a pasta, em nota. Segundo a secretaria, o desenho mostra os itens obrigatórios do abrigo tipo A, que terá câmera de segurança (projetadas para 100 paradas) e painel de próximas chegadas, previsto em pelo menos 150 pontos. A proposta das empresas pode ter mais posições.

No modelo, a parada tem quatro metros por dois metros com quatro lugares e espaço para cadeirante, três entradas USB, painel informativo, piso podo tátil, cobertura, iluminação, fechamento posterior e na lateral, além do painel publicitário, que servirá como fonte de receitas da concessionária no futuro contrato. O segundo modelo (B) terá 3x2 metros, três bancos e não terá USB.

A concessão prevê oferta mínima de 1.144 abrigos em 813 paradas. A entrega pode chegar a 5.325 abrigos em 4.163 pontos. Está sendo projetado investimento mínimo de R$ 29 milhões e manutenção de R$ 339 milhões por 20 anos de contrato.

Os envelopes de eventuais inscritos será em 30 de outubro. Vencerá quem ofertar mais abrigos.