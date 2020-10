Funcionários do Imesf projetam greve a partir de quarta em Porto Alegre

Os funcionários que ainda têm vínculo com o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) decidiram fazer greve entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16). A paralisação aprovada em votação virtual na semana passada busca elevar a pressão para que o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) analise recurso contra a extinção do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que impedia a terceirização dos serviços da atenção básica em saúde em Porto Alegre.

Segundo o Sindisaúde-RS, antes da greve, vai ocorrer haverá um ato em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) nesta terça-feira (13), a partir das 17h. Mesmo que haja decisão da Justiça Estadual que recolocou a questão do TAC na esfera estadual, a categoria quer ação da Justiça do Trabalho. Já houve protesto em frente ao Ministério Público do Trabalha (MPT)

O sindicato diz que foram 291 votos no total, com 220 favoráveis à greve.

Na quarta-feira, já está marcada uma caminhada que sairá do Posto Modelo até a prefeitura, no Centro Histórico. No posto, funcionários do Imesf atuam na área de casos ligados à pandemia.

No segundo dia, ocorre concentração na prefeitura, com caminhada até a Câmara de Vereadores. A intenção é chamar a atenção para as demissões em andamento devido ao fechamento do Imesf, devido ao julgamento do STF que considerou inconstitucional a criação do instituto.