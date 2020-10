Pela primeira vez desde junho, RS volta a ter bandeiras amarelas no mapa prévio

O Rio Grande do Sul voltou a ter regiões classificadas em bandeira amarela no mapa prévio do Distanciamento Controlado, em configuração que não acontecia desde o final de junho. A cor indica risco baixo de contágio para o novo coronavírus. O restante do mapa ficou todo na bandeira laranja, que representa médio.

que na rodada anterior estava na bandeira vermelha As regiões de Bagé, Palmeira das Missões e Pelotas apresentaram melhora e passaram para a bandeira amarela. As regiões abrangem 80 municípios. As outras 18 regiões seguem classificadas como bandeira laranja, incluindo a região de Santa Maria,

O mapa definitivo da 23ª rodada será divulgado na segunda-feira (12), após análises de possíveis pedidos de reconsideração, para entrar em vigor na próxima terça (13). Das regiões em bandeira laranja, somente Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado.