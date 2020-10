Saúde visual de crianças e adolescentes preocupa especialistas

a pandemia de coronavírus, que obrigou os jovens a ficarem ainda mais tempo diante de celulares, tablets e computadores O número crescente de casos de crianças e adolescentes com miopia tem preocupado profissionais que cuidam da saúde visual. Pessoas com miopia conseguem ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes são visualizados como se estivessem embaçados, desfocados. Segundo o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO),, pode gerar uma onda de pessoas com problemas que, se não tratados previamente, podem se transformar em alterações oculares e visuais graves. O tema ganhou ênfase nos últimos dias, uma vez que em outubro celebra-se o Dia Mundial da Visão, no dia 8, e o Dia das Crianças, no dia 12.

“O optometrista é o profissional que atua no atendimento primário da saúde da visão. Estamos observando um aumento bastante grave de casos de problemas oculares. A grande maioria é tratável, sem necessidade de intervenções invasivas. Todavia, sabemos que grande parte desses pacientes, principalmente jovens, não está tendo esse cuidado, e isso é muito preocupante, pois tem repercussão direta na vida desses adolescentes e crianças”, destaca a presidente do CBOO, Eriolanda Bretas.

De acordo com o Ministério da Saúde, 30% das crianças em idade escolar no Brasil apresentam problemas de visão, que, quando não diagnosticados, afetam o aprendizado e podem até ser causa de evasão escolar. Já a Organização Mundial da Saúde aponta a miopia como a epidemia do século e prevê que, no próximo ano, cerca de 35% da população esteja sofrendo com o problema de visão. Em 2050, o número de casos pode alcançar 52%. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 60% a 80% dos casos são evitáveis ou tratáveis, bastando diagnosticar e tratar precocemente.

Diferente do técnico em óptica, responsável por receber a receita e transferi-la para o equipamento que produz a lente ou os óculos, os profissionais optometristas têm formação de nível superior e estão habilitados para avaliar a condição de todo o sistema visual, aferindo sua integridade e sinais de deficiência visual que possam ser corrigidas com o uso de óculos, lentes de contato ou reabilitação visual. Esses profissionais também estão aptos a identificar doenças que necessitem da intervenção médica, quando o paciente é encaminhado ao corpo clínico.

Dicas de cuidados

- Limitar o tempo de uso de aparelhos eletrônicos a no máximo 2 horas por dia, fazer intervalos a cada 30 minutos de uso de dispositivos eletrônicos;

- Manter o ambiente bem iluminado e de preferência com luz natural, manter a distância de no mínimo 40 cm da tela durante o uso (quanto maior a tela mais afastada deve estar dos olhos);

- Incentivar a prática de atividades ao ar livre;

- Manter uma alimentação saudável rica em vitaminas.



Sinais de alerta