Campanha alerta para cuidados ao presentear com pets no Dia das Crianças

Com a proximidade do Dia das Crianças, muitas famílias decidem presentear os pequenos com animais de estimação. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CMRV-RS) lembra, porém, que a decisão de levar os bichinhos para casa precisa ser bem pensada, afinal, eles precisam de cuidados. Cachorros, gatos e aves costumam ser os pets mais visados na hora da adoção ou da compra, seguidos por roedores, coelhos e até répteis.