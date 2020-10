Metade Norte do Rio Grande do Sul pode ter instabilidade nesta sexta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (9) é de sol, porém no Norte e em áreas perto de Santa Catarina haverá maior nebulosidade no decorrer do dia e possibilidade de chuva em vários locais. Da tarde para a noite se espera que áreas de instabilidade avancem a partir do Chuí com chuva isolada e alcancem o Sul e a região da Lagoa dos Patos. As informações são da Metsul Meteorologia.

A instabilidade pode chegar à noite em Porto Alegre e no Litoral Norte. A temperatura continua agradável com maior aquecimento no Oeste e no Noroeste. Sol predomina no fim de semana com noites um pouco frias e tardes agradáveis.

O sol aparece com nuvens nesta sexta-feira em Porto Alegre e Região Metropolitana. O dia começa um pouco frio e no período da tarde a temperatura volta a ser agradável. No fim do dia, há um aumento de nuvens e não se pode afastar a possibilidade de instabilidade isolada e passageira. O sol aparece no fim de semana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 8ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 11ºC