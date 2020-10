Aeromóvel volta a funcionar no Aeroporto Salgado Filho após sete meses parado

Uma das facilidades no transporte de quem chega ou quer chegar ao Aeroporto Internacional Salgado Filho (Aeroporto de Porto Alegre) vai voltar a funcionar após sete meses suspensa. O linha do aeromóvel, que liga o terminal à estação da Trensurb, volta a circular na segunda-feira (12), informou a estatal de trens metropolitanos.

A ligação vai ser reativada num ritmo mais lento, seguindo a ativação de voos no aeroporto. A Trensurb divulgou que a operação será de segunda a sexta-feira, das 6h15min às 11h15min e das 17h15min às 22h15min.

O veículo que vai operar é o A100, para 150 pessoas. Há outro modelo, o A200, para 300 pessoas, mas que está em "manutenção profunda", segundo a Trensurb, desde 2019, pois precisa de peças para a melhoria no sistema de suspensão. O modelo de transporte é o único da fabricante Aeromóvel Brasil, do rio Grande do Sul, no País e segundo no mundo. Foi contratado pelo governo federal para a Copa de 2014.

A empresa explica ainda que a oferta de horários foi definida em conversas com a Fraport Brasil, concessionária do complexo aeroportuário.

O usuário paga ao embarcar no terminal e pode usar o sistema de trens. Quem chega na estação do trem, também consegue acessar sem ter de pagar outro bilhete. A passagem hoje custa R$ 4,20.