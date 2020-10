Famurs mantém orientação contrária à volta das aulas presenciais no Rio Grande do Sul

retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul voltou a orientar que não se retomem as atividades em meio à pandemia do coronavírus, já adotada em parte das redes privadas e municipais, ainda não é de apoio unânime. Em assembleia geral nesta terça-feira (6), a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs)escolares enquanto não houver a segurança total de alunos e servidores da educação.

A entidade recomenda que as atividades remotas sejam mantidas por enquanto, mas solicita à Secretaria Estadual de Educação um plano para recuperação das aulas. O calendário de retorno das aulas começou pela Educação Infantil, no dia 8 de setembro, e prevê a retomada do Ensino Médio estadual no dia 20 de outubro.

foi adiado em mais duas semanas adesão nas escolas públicas de Educação Infantil da Capital Na serra gaúcha, o retorno da rede estadual. Em Porto Alegre, a, que puderam retornar na segunda-feira (5), ainda é parcial.

A deliberação ainda solicitou que o governador Eduardo Leite "não condicione o retorno de nenhuma atividade a eventual retorno presencial das aulas nas cidades gaúchas". Segundo a Famurs, a ação pode ferir a autonomia dos municípios e impor pressões e responsabilidades aos prefeitos "que devem ser suportadas pelo Governo do Estado".