Herança da Copa de 2014, trincheira da Cristóvão Colombo terá trânsito liberado

Uma das obras herdadas da Copa do Mundo de 2014 vai ser liberada, mas ainda faltam detalhes finais para a conclusão completa, informa a prefeitura da Capital. Trata-se da trincheira da avenida Cristóvão Colombo, que faz a ligação sob a Terceira Perimetral, na Zona Norte. O trânsito vai ser liberado nesta quinta-feira (8), a partir das 9h.

Segundo a Secretario Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), o fluxo foi interrompido em abril para serviços de acabamento, recuperação de placas de concreto no interior da passagem e instalação das barreiras de proteção new jerseys no interior da estrutura e em uma das alças de acesso à avenida no sentido bairro-centro, explica a Smim.

Em nota, o titular da pasta, Marcelo Gazen, diz que falta ainda fechar os acessos das ruas General Couto de Magalhães e Marques do Pombal, preencher o meio fio no corredor de ônibus e sinalização. “A obra está 85% concluída e vamos cumprir o prazo contratual de entrega que é novembro", assegura Gazen.

Antes disso, como a ligação era muito aguardada e a interrupção gerava transtornos a moradores e comércios, empresários e moradores da região se mobilizaram para custear materiais para que a prefeitura concluísse um dos acessos, aberto em março do ano passado.

Após revisão de preços, nova concorrência foi aberta e foi vencida pelo consórcio DDS, formado pelas empresas Dobil e DW Engenharia, que faz a execução atual.

Na lista de obras ainda por terminar do pacote de mobilidade contratado para o Mundial, na gestão de José Fortunati na prefeitura, a execução do prolongamento e duplicação da avenida Severo Dullius, na região do Aeroporto de Porto Alegre, foi retomada recentemente