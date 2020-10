Mapa definitivo não muda e RS tem apenas uma região em bandeira vermelha

Sem pedidos de reconsideração dos municípios somente uma região em bandeira vermelha O governo gaúcho divulgou nesta segunda-feira (5) o mapa definitivo do distanciamento controlado, que entra em vigor nesta terça (6)., o mapa permanece igual à divulgação preliminar, com. A região de Santa Maria é a única classificada em alto risco para o contágio do coronavírus na 22ª rodada do sistema, com 4,9% da população gaúcha.

A região apresentou aumento de casos de internações em UTI e no número de óbitos. Mesmo com a classificação em vermelho, os municípios da região que aderiram ao sistema de cogestão podem adotar protocolos das demais regiões classificadas em bandeira laranja.

Dentre as 21 regiões em laranja, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos.

Apesar da pandemia vir apresentando quadro de estabilização no Estado, o governo informa que o número de novos registros semanais de hospitalizações confirmadas com Covid-19 aumentou 6% entre as duas últimas semanas. Já o número de internados em UTI por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) reduziu 1% no período. O úmero de casos ativos da doença reduziu 6%, enquanto o número de óbitos por coronavírus ficou estável.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias são Porto Alegre (280), Caxias do Sul (90), Canoas (62), Passo Fundo (54), Santa Maria (51) e Novo Hamburgo (48).

O governo do Estado também confirmou mudanças nos protocolos estaduais referentes à hotelaria e às missas. As novas regras serão publicados em decreto no Diário Oficial. Nos hotéis, foi permitido aumento no teto de ocupação na bandeira amarela de 60% para 75%, e na laranja, de 50% para 60%. Já nos cultos religiosos, passa a ser permitido que familiares ou moradores da mesma residência sentem juntos nas celebrações.