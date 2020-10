Ambulância do Samu é atingida por rojão em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Uma ambulância do Samu de Porto Alegre foi atingida por um rojão no começo da tarde desta segunda-feira (5). Um grupo de pessoas arremessou o artefato contra o veículo que estava em frente à base do serviço móvel de atendimento de urgência e emergência (192) na avenida Ipiranga, na zona leste da Capital. Não houve feridos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Dois funcionários do serviço que estavam no veículo tiveram a audição prejudicada momentaneamente devido ao estouro do rojão.

Já o coordenador geral da Samu em Porto Alegre, Marcos Motim, chegou a indicar que os trabalhadores que estavam no local apresentaram ferimentos leves. Um estava dentro da ambulância e outro na parte externa no momento do ataque, segundo Motim.

Os dois funcionários passaram por avaliação médica e foram ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia e registro de ocorrência. O IML não constatou ferimentos, mas apenas o desconforto da audição.

Peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) chegaram à base do Samu por volta das 16h. A ambulância, após ser periciada, foi guardada na garagem do serviço. Foram recolhidos fragmentos, que serão analisados pelo Departamento de Perícias Laboratoriais.

Motim informa que um veículo preto ainda não identificado passou lentamente pelo local. Um passageiro teria lançado o rojão. As imagens das câmeras de segurança do local foram enviadas à 1ª Delegacia da Polícia Civil para identificar os autores e obter mais informações.