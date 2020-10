Porto Alegre tem drive-thru de arrecadação de brinquedos nesta terça-feira

A prefeitura de Porto Alegre, através da Campanha do Brinquedo 2020, organiza mais um drive-thru especial de arrecadação na capital gaúcha. A iniciativa começa nesta terça-feira (6) e se estende até quinta (8), entre às 10h e 16h, no Largo Glênio Peres.

O objetivo da ação é arrecadar bonecas, carrinhos, jogos, brinquedos pedagógicos, entre outros brinquedos em condição de uso. Jogos eletrônicos, mesmo com o controle estragado, serão adaptados para crianças deficientes. As doações serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social no Dia das Crianças e no Natal.

O primeiro drive-thru especial foi realizado na Encol no dia 26 de setembro. Foram coletados 1.020 brinquedos, que começarão a ser doados nesta semana a abrigos, casas lares e instituições de acolhimento para crianças e adolescentes, credenciadas ou parceirizadas com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC).