Maioria das escolas privadas de Porto Alegre não retornou às aulas presenciais

prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado autorizaram o retorno das aulas presenciais na cidade escolas precisam seguir uma série de protocolos de segurança sanitária a partir desta segunda-feira (5) na Educação Infantil, 3º ano do Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tanto, as. Entretanto, a maioria das escolas privadas da Capital decidiu não reabrir ainda as portas para receber os alunos.

Conforme levantamento preliminar do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe-RS), apenas duas escolas retomaram o ensino presencial nesta segunda-feira: o Colégio Farroupilha e a Escola Crescer.

Grandes escolas como o Colégio Anchieta, o Colégio Israelita e o Colégio Bom Conselho não retornaram, preferindo receber os estudantes a partir do dia 19 de outubro. Já o Colégio João XXIII deverá retornar o Ensino Médio somente no início de novembro, com os demais níveis retornando na semana seguinte. Na rede Marista, as aulas em sala também só voltam no dia 19 de outubro.

Entre as escolas municipais, a reabertura é obrigatória. No entanto, alguns colégios não receberam os alunos, alegando problemas estruturais ou até falta de EPIs, como é o caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Timbaúva, localizada no bairro Mario Quintana.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) pretende divulgar um balanço a respeito da reabertura das escolas públicas municipais nesta na tarde desta segunda-feira. Conforme a Smed, todas as instituições que não reabrirem a partir de hoje terão de justificar a decisão para a secretaria. Não estão definidas sanções que podem ser adotadas para diretores ou escolas que não voltarem às atividades presenciais.

professores municipais que não voltarem às salas de aula e não apresentarem justificativa para isso – seja médica, seja por fazerem parte do grupo de risco em razão da idade – terão o ponto salarial cortado O prefeito Nelson Marchezan Júnior afirmou na sexta-feira, na apresentação dos protocolos, que osdurante o período de ausência.

Confira o calendário de volta às aulas em Porto Alegre